The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Los transportistas denuncian las pérdidas económicas por los problemas de tráfico El presidente de Asotrac, Antonio Pascual, reclama mayor apoyo al transporte público para paliar el efecto de las obras en marcha en la ciudad viernes, 21 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/07/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2017) Antonio Pascual, presidente de ASOTRAC, la Asociación de Transportistas de L’Alcoià y El Comtat, ha visitado Hoy por Hoy Alcoy para hablar de la celebración del patrón, San Cristófol. Los actos se centraron en un encentro de asociados el pasado domingo. Pascual ha abordado en la entrevista los problemas que, como consecuencia de las obras en el Fernando Reig, La Beniata y el puente San Jorge, sufre el sector. Asegura que el tiempo que invierte un transportista en atravesar la ciudad se ha multiplicado por cuatro y eso repercute económicamente. "El trafico de Añcoy por las obras influye en toda la comarca. Que lo arreglen pronto porque estamos perdiendo mucho". Pascual se muestra defensor del transporte público como solución a la densidad de tráfico, que se verá agravada, a su entender, con las obras de la calle Entenza.