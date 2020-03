Los transportistas prevén pérdidas por la caída de la producción industrial

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/03/2020)

La Federación empresarial de las comarcas de L’Alcoià-El Comtat (FEDAC) a través de la Asociación del Transporte de L'Alcoià-Comtat (ASOTRAC) ha detectado ya, tras una semana en estado de alarma, un importante descenso de la actividad del sector. Según el presidente de ASOTRAC, Antonio Pascual, la actividad ha descendido notablemente por culpa de la crisis sanitaria global. La explicación concreta tiene que ver con el sector industrial, que ha visto disminuida su producción. Según Pascual, "el sector industrial ha mermado su actividad por motivos obvios, y eso repercute en nuestro sector directamente. No estamos parados, pero se nota la crisis desde el primer momento".

Por lo que respecta al sector de la Alimentación, Pascual aclara que seguramente los transportes han aumentado, "pero son las propias empresas alimentarias las que disponen de sus propias flotas de transporte, y por el momento no han requerido de refuerzos externos".

La situación, a juicio de Pascual no es grave, aunque sí asegura que el sector a este ritmo puede soportar no más de dos meses. “Como he dicho, no estamos parados, pero no podremos resistir muchas semanas. El Transporte no se puede acoger a las medidas del decreto ley aprobado por el gobierno en cuanto a los ERTES subvencionados, pero de seguir así, el Gobierno deberá pensar y aplicar ayudas específicas para el sector”.

Pascual reconoce con cierta amargura que "no lo estamos pasando nada bien” porque los protocolos de seguridad varían según empresas y según países. Por suerte, con el paso de los días, se han unificado y estandarizado porque, a juicio del presidente de ASOTRAC, “había empresas en las que no dejaban salir a los conductores de las cabinas y descargaban ellos mismos. En otros lugares no se tomaba ninguna precaución. Todo ha cambiado y con orden y sentido común estamos operando con las medidas de seguridad adecuadas. Estábamos ante una situación nueva”.

Por lo que respecta a lo que los transportistas se están encontrando en ruta, Pascual pide humanidad y respeto para las personas trabajadoras, “porque nos hemos sentido desamparados en muchas situaciones, sobre todo por lo que respecta a higiene personal y a alimentación. Por suerte, la situación tiende a mejorar porque todo el mundo ha adoptado con seriedad las medidas de seguridad, de desinfección y de respeto de distancias y espacios”.

En cifras, el sector del Transporte supone un 10% del producto interior bruto de la Unión Europea, mueve 1 billón de euros al año, da trabajo a más de 10 millones de personas, y representa un 44% del total de las mercancías transportadas dentro de la Unión Europea.

En el caso de nuestras comarcas, es un sector muy importante y vital como canal de distribución de las exportaciones y ventas en general de la Industria. ASOTRAC la integran 15 empresas de estas comarcas dando empleo a unas 500 personas. Eso sin contar algunas empresas y transportistas autónomos no asociados.