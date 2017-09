The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Los túneles de la Vía Verde vuelven a ver la luz 5 años después Comienza la reparación del cableado entre el polideportivo y El Estepar inactivo desde 2012 por actos vandálicos martes, 12 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2017) Cinco años después, los túneles de la Vía Verde, entre el Polideportivo Francisco Laporta y El Estepar, volverán a tener luz. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para reponer la instalación, inactiva desde 2012 por actos vandálicos. La finalización está prevista para el 30 de septiembre. El proyecto, valorado en 20.500 euros, ha sido adjudicado a la empresa SICE que ha mejorado el sistema para el alumbrado que pasará a ser por sensores de 360 ​​grados para evitar destrozos. Los trabajos contemplan la instalación de pantallas de led estancas y antivandálicas. El cable llevará además un sistema especial para evitar los robos que ya está funcionado en otras zonas de la ciudad. El cableado forma parte de los presupuestos participativos de este año junto a los desarrollados en el Romeral y en una zona deportiva en el cauce del río.