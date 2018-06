The examples populate this alert with dummy content

COLONIA DE AVIACIÓN Los vecinos abogan por un espacio con usos deportivos, piscina y centro social El Ayuntamiento estudia encajar las peticiones ciudadanas en la planificación urbanística del nuevo espacio que se incorpora a Santa Rosa lunes, 25 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/06/2018) El Ayuntamiento de Alcoy tiene sobre la mesa las peticiones de los vecinos para la zona de uso público en la Colonia de Aviación. Pistas deportivas, una piscina y un centro social son las principales reivindicaciones de vecinos de Santa Rosa y Els Clots, residentes de la colonia, entidades culturales y deportivas y el Consejo local de la Infancia, durante en el proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, sostiene que la integración de la Colonia de Aviación en el barrio de Santa Rosa es una oportunidad para ofrecer soluciones a la falta de servicio del barrio. “Si lo hacemos bien, quedará un buen espacio para el uso público”, avanza el concejal. Su departamento va a estudiar el encaje de las propuestas ciudadanas en el plan urbanístico. El Ayuntamiento dispone de 7.500 metros cuadrados de suelo. Gomicia da por hecho que ese espacio contará con pistas deportivas y con nuevos locales para la asociación de vecinos. “La opción de la piscina hay que estudiarla”, ha advertido el regidor, que también apunta a la necesidad de mejorar las instalaciones de la parroquia de Santa Rosa. La propuesta de mejorar la iglesia fue la más votada entre los vecinos de Santa Rosa y Els Clots. Tuvo 507 votos de entre 620 participantes. Con el plan de participación debajo del brazo, el Gobierno va a contratar la planificación urbanística. Gomicia calcula que el diseño definitivo estará listo en un plazo de cuatro meses para remitirlo al Ministerio de Defensa, responsable de la obra de urbanización.