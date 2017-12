The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Los vecinos de Alcoy apuestan con sus votos por rehabilitar patrimonio La participación en el plan del presupuesto participativo ha aumentado un 20% respecto a la edición anterior lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los ciudadanos han decidido a qué proyectos destinan los 320.000 euros habilitados por el Ayuntamiento dentro del plan del presupuesto participativo. Casi la mitad de los fondos están vinculados a la recuperación y mejora del patrimonio. La tercera propuesta más votada propone recuperar zonas húmedas y sistemas de riesgo, como la balsa del Xorrador. A este fin quedan asignados 85.000 euros. La cuarta propuesta, dotada de 65.000 euros, defiende mejorar las condiciones de los monumentos históricos y restaurar parte de la antigua muralla en la zona de los juzgados. En total, las partidas vinculadas al patrimonio suman 150.000 euros. El proyecto más votado, con 455 apoyos, es el acondicionamiento de una de las pistas del polideportivo de Caramanchel. Con un precio de 70.000 euros, el Ayuntamiento retirará el actual césped artificial. La segunda propuesta con más apoyos, votada por 424 vecinos, pide instalar juegos infantiles adaptados para niños discapacitados. El coste será de 45.000 euros. El último proyecto, con un precio de 40.000 euros, es la creación de una biblioteca infantil y juvenil en la Zona Norte. Los vecinos, como novedad este año, también han asignado 80.000 euros a programas sociales y culturales. Los proyectos seleccionados son una campaña de concienciación sobre valores cívicos, un festival de arte urbano y la adaptación de los museos a personas discapacitadas. En la campaña del presupuesto participativo han participado 1.478 vecinos, un 20% más que el año pasado y un 43% más que en 2015. 931 de los votos han llegado a través de Internet.