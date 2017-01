The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Los vecinos alegan el Plan General para evitar un polígono en Polop La Associació de Veins de la Vall de Polop, Barchell y Baradello mantiene abierta la recogida de firmas vía internet-Desde 1994 han recopilado 6.500 apoyos para dotar de mayor protección la zona sábado, 21 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/01/2017) Los vecinos del Valle de Polop alegan el Plan General Estructural (PGE) para evitar que la zona albergue un polígono industrial. La alegación, que ha presentado la Associació de Veins de la Vall de Polop, Barchell y Baradello al PGE, persigue "dotar de mayor protección todo el Valle de Polop y evitar la construcción de un polígono en la zona". La asociación ya ha recopilado 6.500 firmas, según asegura en un comunicado, desde 1994. Entre este año y el siguiente, 1995, se consiguieron 4.690 contra la instalación de un vertedero. A estas suman ahora otros 1.800 nuevos apoyos, recopilados entre el año pasado y éste, contra la ubicación de un polígono industrial. La asociación de vecinos mantiene abierta la recogida de firmas vía internet, a través de la plataforma change.org, con el objetivo de "preservar el Valle de Polop muy ligado a los parques naturales de la Font Roja y Mariola".