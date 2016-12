The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Los vecinos apuestan por mejorar la movilidad Los presupuestos participativos se centran en medidas para disminuir el tráfico, como la creación de carriles bici o espacios para aparcar en el casco antiguo miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/12/2016) Los vecinos de Alcoy se han decantado mayoritariamente por proyectos que mejoren la movilidad de la ciudad a la hora de decidir la asignación de los 400.000 euros reservados a los presupuestos participativos. La medida más votada ha sido la creación de carriles bici, para lo que el Ayuntamiento invertirá 45.000 euros. La concejal de Participación, María Baca, explica que la intención es abrir los carriles bici en tres calles de la ciudad a precisar por los técnicos de Movilidad. La segunda propuesta más votada es la habilitación de aparcamientos en solares del Centro, con un coste de 30.000 euros. Esta medida permitirá desarrollar otra de las propuestas vecinales: eliminar los estacionamientos en la calle de Sant Jaume, que será acondicionada para que discurra en una misma plataforma, sin diferenciar entre las aceras y la calzada. Esta intervención cuesta 70.000 euros. En materia de movilidad los vecinos han apoyado también el proyecto para instalar señales acústicas en los semáforos y que puedan ser útiles para invidentes. De los 9 proyectos seleccionados, el más caro es la creación de un espacio para practicar deportes urbanos en el cauce del río Riquer, con un coste de 80.000 euros. La iluminación de los túneles de la vía verde entre el polideportivo y El Estepar costará 20.500 euros, mientras que la inversión en nuevas farolas inteligentes en la ciudad es de 42.000 euros. Los otros dos proyectos a financiar a través de los presupuestos participativos, ambos con un coste de 30.000 euros, son la creación de un huerto escolar en El Romeral y de una división infantil y juvenil en la biblioteca municipal. La concejal de Participación valora la implicación de los ciudadanos en el proceso, que se ha incrementado en un 33% respecto a 2015. 1.230 vecinos han votado los diferentes proyectos. La creación de carriles bici ha obtenido 434 votos.