The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Los vecinos de Batoy piden más comercios y servicios E Plan Estratégico del barrio elaborado por la empresa Crea 360 ha recopilado 21 propuestas en el proceso participativo desarrollado durante 6 meses sábado, 30 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los vecinos de Batoy piden nuevos comercios que revitalicen el barrio, ampliar los servicios para mayores o la adaptación de viviendas. Son algunas de las 21 propuestas que recoge el Plan Estratégico de Batoy que la empresa Crea 360 ha recopilado en el proceso participativo desarrollado en el barrio. El documento ha sido presentado en una sesión a la que asistieron los vecinos invitados por el alcalde Antoni Francés y la concejal de Participación María Baca. A la mayor presencia de comercios y servicios los vecinos añaden la necesidad de un estudio sobre el tráfico y un inventario de vivienda vacía al barrio para fomentar el alquiler. Las propuestas surgen de las reuniones, talleres, entrevistas y estudio de campo que la empresa responsable de la elaboración del plan ha desarrollado en los últimos 6 meses. El Plan Estratégico se desglosa en 7 ejes; el Participativo, el Económico, Productivo, Sostenible, Espacio para vivir y convivir, Accesible e Inclusivo y Social, dentro de los cuales se incluyen las 21 propuestas. María Baca, concejal de participación celebra la implicación de los vecinos. "Que los mismos vecinos sean partícipes desde el inicio hasta el final en la mejora de su barrio y por eso los políticos tenemos que comprometernos para unir las visiones sobre el modelo de barrio que queremos". En materia de economía plantean aprovechar la cercanía de la nueva sede de Aitex barrio y la presencia del CIP FP Batoi para crear proyectos conjuntos con el Ayuntamiento, el CEEI, la Cámara y otros actores sociales y económicos. Solicitan la creación de nuevos espacios socioculturales y la dinamización de los actuales, además de la remodelación del tráfico y un acceso al Santiago Payá.