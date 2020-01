The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Los vecinos de Batoy, Santa Rosa y Ensanche pueden volver a consumir agua potable La empresa adjudicataria del servicio informa que los análisis son favorables y se levanta la restricción del uso para cocinar, lavarse o beber viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2020) El agua vuelve a ser apta para el consumo en los barrios de Batoy, Santa Rosa y parte alta del Ensanche. La empresa adjudicataria del servicio, a través de un comunicado, informa que ya se puede beber, cocinar y utilizar para la higiene personal el agua de la red pública tras los resultados favorables de las analíticas. El pasado martes se cortaba en estos tres barrios de ciudad el suministro tras detectarse unas filtraciones en el depósito de Barxell. Los operarios de la empresa, junto al Ayuntamiento, estuvieron trabajando en la subsanación de estos problemas. Mientras, la autoridad sanitaria, tras las analíticas, declaró que el agua no era apta para el consumo. Una restricción que ha permanecido vigente hasta este viernes. Los resultados de la analítica, según informan, determinan que el agua potable de la red pública ya es apta para el consumo.