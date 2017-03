The examples populate this alert with dummy content

QUEJA Los vecinos buscan el apoyo del Sindic ante el avance del barranco de Benillup Solicitan que se elabore el proyecto y se ejecuten las obras oportunas para evitar los desprendimientos que sufren desde 2004 martes, 14 de marzo de 2017 La Coordinadora d’Estudis Eòlics de El Comtat y la Associació Rentonar, en defensa del Patrimoni Natural i Cultural ha presentado una queja ante el Sindic de Greuges por el abandono al que ha estado sometida la localidad de Benillup ante los problemas de desprendimientos de tierra en el Barranco de Caraita. Joan Ángel Ferrando, secretario de la Coordinadora espera que el Síndic "haga reaccionar" a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Diputación de Alicante para que respondan a los escritos presentados por los vecinos sobre el estado del barranco con los episodios de lluvia de este invierno. En los escritos, se solicitaba "que se elabore el proyecto y se ejecuten las obras oportunas para evitar los desprendimientos de tierra sobre el Barranco de Caraita que ponen en peligro muchos de los edificios del casco urbano de Benillup desde el año 2004" y "que se constituyera un grupo de trabajo técnico para la resolución conjunta y coordinada del problema, formado por personal de la Dirección General del Agua (de la Consellería de Medio ambiente), de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Diputación Provincial de Alicante".