MOVIMIENTO VECINAL Los vecinos del Centro salen a la calle en protesta por el deterioro del barrio Unas 200 personas reclaman al Ayuntamiento medidas y muestran su indignación al fallecer una mujer por el desplome de su casa en la calle San Agustín tras el temporal de la pasada semana lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Bajo los lemas de ‘El centro somos todos’ y ‘No más víctimas, más rehabilitación’ anoche se desarrolló una concentración de protesta en la plaza de España por parte de vecinos y comerciantes por la situación del Centro. Unas 200 personas de todas las edades se daban cita en la Bandeja para protestar por la situación de deterioro del casco histórico de la ciudad. Se han oído pitos y cacerolas y se han mostrado carteles alusivos a esta protesta. Además se ha leído un manifiesto y familiares de la mujer fallecida han dicho unas pocas palabras en su recuerdo. Cristina Richart, vecina del centro y portavoz de este acto, explica que esta concentración era fruto de la desesperación de los vecinos y que no tiene detrás ningún partido político. Además insistía en que todo Alcoy viene al centro varias veces al año y que no solo son las calles Sant Nicolau, la Plaza España y Sant Llorenç. Al tiempo Richart recordaba los males que asolan el Centro como los derrumbes en las viviendas, el abandono, la prostitución, la inseguridad o el tráfico de drogas. Los vecinos han pedido soluciones al Ayuntamiento ante esta situación para que no se vuelva a lamentar ningún fallecimiento más. Se ha podido ver a representantes de partidos de la oposición.