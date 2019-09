The examples populate this alert with dummy content

MOVIMIENTO VECINAL Los vecinos del Ensanche Benisaidó también inician su curso El presidente de la asociación de vecinos, Paco Seguí, y un vocal de su junta, Vicent Segura, explican en Radio Alcoy el programa de actos previsto y piden contar con más socios para poder crecer miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/09/2019) La Asociación de Vecinos Ensanche Benisaidó ha iniciado sus actividades con la llegada del mes de septiembre, su particular 'vuelta al cole'. Clases de yoga, zumba, pilates, mindfulness, pintura infantil y para adultos, francés... son algunas de las actividades que tienen planteadas. El presidente de la Asociación, Paco Seguí, acompañado por un vocal de la junta, Vicent Segura, han explicado en Radio Alcoy toda esta programación y al tiempo han pedido a los vecinos que se asocien para así tener más fuerza tanto para organizar más eventos como para mejorar el barrio. Su gran objetivo en la actualidad es conseguir una nueva sede pues la que tienen es de unas dimensiones muy reducidas. Quien se apunte durante este mes de septiembre a la asociación entrará en el sorteo de una estancia para dos personas en el alojamiento rural La casona de Albaida.