OBRAS Los vecinos del Ensanche destacan la conquista de Entenza para los peatones Anteponen las ventajas de la ampliación de las aceras a los inconvenientes de la pérdida de plazas de aparcamiento viernes, 07 de abril de 2017 Los vecinos del Ensanche celebran que la reforma de Entenza recupere para los peatones la calle que ha ejercido de carretera nacional, aunque eso signifique la pérdida de 70 aparcamientos. Emili Castelló vocal de la asociación de vecinos Ensanche Benisaidó, plantea como medida compensatoria la reducción del horario de carga y descarga a las mañanas. "El Ayuntamiento ha dicho que estudiará la propuesta". Los vecinos anuncian la constitución de una comisión de seguimiento de las obras que vele por el cumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento. El también vocal Vicente Segura, plantea de momento mejoras en la iluminación y zona de jardín. "Hay pocos puntos de luces vemos preferible plantar seto que aisle además de la calzada". Los vecinos se reunirán los martes por la tarde en su sede para perfilar el seguimiento de las obras.