MALTRATO ANIMAL Los vecinos se movilizan por la proliferación de envenenamientos de perros Un nuevo caso de muerte animal dispara la alarma en Santa Rosa, que analiza el viernes el problema en una reunión pública miércoles, 03 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/05/2017) Una nueva muerte de perro por envenenamiento ha disparado la alarma en Santa Rosa. La asociación de vecinos ha convocado una reunión este viernes para pedir a los afectados que, sobre todo, denuncien. El último caso conocido fue el 21 de abril. Una perrita murió envenenada en la zona de la cantera de Barxell. Esta muerte se suma a las registradas el pasado marzo, también por envenenamiento, en la zona de Els Llançols. La reiteración de casos ha movido a la asociación de vecinos de Santa Rosa, a instancias de dos personas afectadas, a convocar una reunión informativa. “La gente se pone nerviosa y se altera porque se repite el problema”, explica Juan Moncho, presidente del colectivo vecinal. La reunión es el viernes a las 19.30 horas en la sede de la asociación, que ha editado un folleto informativo con un protocolo de actuación en caso de envenenamiento. “Lo fundamental es denunciar para que la administración pueda tomar medidas. Hasta la fecha pocas personas han denunciado”, afirma Moncho. El presidente de los vecinos de Santa Rosa expone que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Policía Local y la Conselleria de Medio Ambiente tienen conocimiento de los hechos. Los vecinos reclaman diligencia para evitar nuevos casos y detener a los autores.