The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Los vecinos de la Zona Norte piden anular el proceso del PGE por falta de participación La asociación de vecinos rechaza el crecimiento residencial y terciario que plantea el Gobierno local viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (27/01/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (27/01/2017) La Asociación de Vecinos de la Zona Norte ha presentado duras alegaciones contra el Plan General Estructural de Alcoy, cuya tramitación pide anular por falta de participación e información. Los vecinos, aparte de criticar la gestión del Gobierno, valoran las propuestas urbanísticas y muestran su rechazo al modelo de crecimiento que prepara el documento. Los vecinos advierten de la “falta de fiabilidad documental” del plan, por lo que reclaman la anulación de todo el proceso, actualmente en fase de estudio de las alegaciones. El colectivo vecinal puntualiza que el Plan General Estructural incluye propuestas concretas para espacios de la ciudad que deberían figurar en el Plan de Ordenación Estructurada y sobre los que el Gobierno, del PSOE, no ha aportado, según los vecinos, “ni información ni documentación expresa”. El malestar de la asociación vecinal no se circunscribe exclusivamente a las carencias participativas e informativas que, a su juicio, han predominado en la tramitación del proyecto urbanístico. También cuestionan el modelo de ciudad que plantea el documento. Con carácter general, consideran “desproporcionada” la ampliación residencial, industrial y de suelo terciario. Los vecinos rechazan el nuevo barrio previsto entre Algezares y la Zona Norte, en el cauce del río. Alegan incluso el posible riesgo de inundaciones de la zona. Tampoco ven con buenos ojos la ampliación residencial de Batoy. La asociación de vecinos considera básico que las conclusiones del plan de participación sobre la plaza de al-Azraq se incorporen al plan general y piden una ubicación alternativa a Alcoinnova en La Canal.