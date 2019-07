The examples populate this alert with dummy content

INSTAGRAM “Los verdaderos influencers tienen que ser los profesores y maestros” Nuria Santonja es “Miisspinkie” en Instagram, una influencer alcoyana que cuenta con más de 20.000 seguidores, compagina estudios de Magisterio con un trabaja en una tienda de moda viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/07/2019) Estudia Magisterio, trabaja en una tienda de moda en Alcoy y además es una denominada influencer. Es Nuria Santonja, tiene 23 años y es alcoyana de pura cepa. En Hoy por Hoy Alcoy hemos querido adentrarnos en el mundo de los influencers, por eso hemos hablado con “Miisspinkie”, cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram y con unos valores muy positivos, tiene claro que los verdaderos influencers tiene que ser maestros y profesores para hacer buena la futura sociedad. Los niños son su pasión, le sigue gente de todas las edades y sabe que es muy importante los valores que les puede trasmitir a sus seguidores. Además, manda un importante mensaje a los padres que dejar a su libre albedrio el uso del móvil a los niños. “Los padres deben de tener un control total con lo que ven y siguen sus hijos, si pone pepa pig, todos sabemos que son dibujos, pero quizá esté viendo un video donde pepa pig degüella a otro muñeco. Si las niñas ven fotos de chicas con bikini enseñando el culo, lo normal es que luego pidan hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con todo eso”. Nuria, nos concede una entrevista para saber más sobre el complicado mundo de los influencers.