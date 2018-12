The examples populate this alert with dummy content

ACCIÓN COMERCIAL Los verdaderos pajes Los comerciantes de Alcoy inician su campaña de Navidad con regalos, pases VIP al Betlem de Tirisiti y actividades de animación en la calle jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los comercios de Alcoy se reivindican como los verdaderos pajes en su campaña de Navidad, que hasta el 6 de enero ofrecerá regalos, pases VIP al Betlem de Tirisiti y actividades en la calle. La principal novedad es el reparto de 10.000 chapas con la icónica figura del paje. El presidente de la federación Alcoy Comercial, Francisco Moltó, recalca que los profesionales del comercio son “los pajes de los Reyes, los que crean una ilusión en el consumidor para que compren sus regalos”. La federación y la asociación Aceca se han unido de nuevo de la mano de la Concejalía de Comercio para poner en marcha la campaña. La concejal Vanessa Moltó valora la unión de las dos entidades, lo que permite que en las acciones tomen parte más de 300 comercios de la ciudad. Con la campaña Al Nadal, tradició i comerç, los comerciantes apuestan por repetir las iniciativas que cosecharon éxitos el pasado año. Por una parte, las actividades de animación en las que las que repartirán hasta 30.000 cartuchos de palomitas de maíz. Será el día 15 en el Centro, el 21 por la tarde en Santa Rosa, el 22 por la mañana en la Zona Norte y por la tarde en el Ensanche. La tercera acción de la campaña es un sorteo, a través de Facebook, para poder ver el Betlem de Tirisiti por dentro. “El año pasado tuvimos 50.000 entradas en el Facebook de Alcoy, Ciutat del Nadal”, subraya el presidente de Aceca, Rafael Pérez. “Los ganadores tienen la oportunidad de conocer cómo es el belén entre bambalinas”, añade. Vanessa Moltó recalca el papel crucial de los comerciantes dentro del Nadal alcoià y anima a los vecinos a realizar sus compras en la ciudad. La campaña, como apuntan los comerciantes, también busca captar clientes de las poblaciones de la comarca. Durante el ciclo navideño los comerciantes seguirán repartiendo cromos con los personajes del Betlem de Tirisiti, una acción iniciada el pasado mes de noviembre.