ALFÉREZ MORO Los Verdes celebran la victoria El boato señorial y palaciego del alférez remata una brillante jornada de Fiesta sábado, 22 de abril de 2017 La filà Verdes ha escenificado en el boato de su alférez la llegada de un pueblo victorioso que se vanagloria de su condición. Los grupos de guerreros, danzarinas y un genial número de acrobacia han abierto el paso al alférez, José Jaime Bernabeu, uno de los hombres más felices de la tierra en este 22 de abril. Vestido con un elegante traje en color crudo, negro, verde y morado, el alférez ha desfilado sobre una imponente carroza que ha recordado al interior de la mezquita de Córdoba. Visiblemente emocionado, el alférez ha disfrutado de cada una de las notas de Moro de Granada, la marcha mora de Gonzalo Blanes.