MOROS Y CRISTIANOS Los Verdes prolongan su cargo con el Sant Jordiet 2019 Álvaro Santacreu Piñero de 7 años y alumno del colegio Salesianos es designado por sorteo entre los nueve aspirantes a representar al patrón en las próximas fiestas jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La filà Verdes prolonga sus años de cargos de alférez y capitán con la designación de Alvaro Santacreu Piñero Sant Jordiet 2019. Su antecesor, Juanjo Valls, pronunció su nombre en uno de los momentos más esperados de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de San Jorge celebrada este jueves en el teatro del Colegio Carmelitas. Entre el numeroso público que asistió al acto, se encontraba Raul Santacreu de la filà Verdes y padre de Sant Jordiet 2019. Con la emoción aún reciente de haber recibido la grata noticia explicó que el pequeño estaba en casa y que ya sabía que había resultado elegido. "Se lo he dicho a mi mujer por teléfono y se lo ha dicho al niño. Está emocionado". Álvaro Santacreu Piñero tiene siete años, en octubre cumplirá 8, tiene un hermano de 4 años y va al colegio Salesianos. La intención de su familia es sacar a la calle "un cargo como merece Alcoy". Para su familia es una oportunidad de "no parar en seco" los últimos años de cargo que ha ostentado la filà Verdes y que han llevado al padre a disfrutar la fiesta desde la escuadra de negros del capitán.