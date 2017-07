The examples populate this alert with dummy content

COLABORACIÓN Los vigilantes del aire Acif firma un convenio con el Club Ultraligeros La Montaña para que cincuenta pilotos actúen como voluntarios contra-incendios forestales durante sus vuelos particulares o de escuela viernes, 28 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/07/2017) Cincuenta voluntarios se suman a las labores de prevención de incendios, a partir de ahora, desde el aire. La Agrupación Contra Incendios Forestales, ACIF, ha firmado un convenio con el Club Ultraligeros La Montaña para extender su vigilancia terrestre a un nuevo punto de control: el aéreo. Esta mañana ACIF ha impartido un curso para formar a los pilotos del aeródromo ubicado en Alcosser de Planes para que actúen como voluntarios contra-incendios forestales cuando realicen vuelos privados o para alumnos de la escuela. El objetivo es, según explica Jordi Gutiérrez, presidente de ACIF, detectar el incendio con mayor rapidez. "De lo que se trata es que puedan distinguir entre las diferentes columnas de humo, diferenciar las quemas agrícolas y que sepan orientar a los medios profesionales hasta el incendio y saber si el incendio se desplaza hacia alguna población para que, cuando los medios vayan a apagar el fuego, ya tengan toda esa información de primera mano. Desde el aire, lo tienen todo a la vista; nosotros desde tierra no tenemos visión suficiente". La colaboración del Club Ultraligeros La Montaña con ACIF es desinteresada y permitirá advertir de los fuegos que den en toda la montaña de Alicante.