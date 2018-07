The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE Lucas Torró jugará en Alemania El Eintracht Frankfurt paga los 3.500.000 euros de la cláusula de rescisión del contestano y jugará en la Bundesliga los próximos cinco años martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El jugador contestano Lucas Torró ficha por el Eintracht Frankfurt, el club alemán paga la cláusula de rescisión, 3.500.000 euros, de los cúales 1.750.000 euros que irán al club navarro, cabe recordar que llegó a Osasuna procedente del Oviedo a coste cero. El futbolista pertenece al Real Madrid que guardó el 50% de sus derechos y también cobrará por la operación. Torró salió del Real Madrid cedido al Oviedo de Fernando Hierro y de ahí a Pamplona donde ha sido un jugador muy importante con los rojillos, disputando prácticamente todos los partidos muchos de ellos de titular. Disputó 37 de los 42 partidos de liga en Segunda división. Más de 30 titular. 2993 minutos jugados, o lo que es lo mismo, el cuarto jugador de campo que más jugó la pasada campaña con el Osasuna.