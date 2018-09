The examples populate this alert with dummy content

EUROPA LEAGUE Lúcas Torró se estrena con gol y victoría en la Europa League El jugador de Cocentaina marcó el empate y colaboró en la remontada ante el Olympique de Marsella en Francia. El Eintrach ganó 1-2 jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ya era noticia que el contestano Lúcas Torró se estrenase como titular en la Europa League con el Eintrach de Frankfurt. Pero además, el jugador de Cocentaina marcó su primer gol con la camiseta alemana en el mejor momento. Tras el1 - 0 del conjunto francés, los alemanes empezaron a tener el balón y a crear ocasiones, hasta que en el minuto 52, a pase de De Guzmán, Lúcas Torró marcó el empate. Esto supuso una inyección de moral que culminó su compañero Jovic en el último minuto de partido. Con esta victoria se coloca como líder del grupo empatado con la Lazio. Torró es el segundo jugador de la comarca que juega esta competición europea, el primero fue Jorge Molina con el Betis. Lúcas es un fijo en el equipo alemán en la Bunddesliga, el técnico también cuenta con él para las competiciones europeaas. Gran noticia para el deporte comarcal y de Cocentaina.