RECONOCIMIENTO Lucía Gadea, investida doctora por la UPV La tesis, con la que obtuvo sobresaliente Cum Laudem, se centra en el análisis lingüístico en prensa de la crisis financiera en España jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/06/2019) El rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Francisco José Mora Mas, ha investido a Lucía Gadea Boronat, jefa de Informativos de Radio Alcoy, como nueva doctora de la UPV. El acto de investidura de los nuevos doctores de la UPV ha tenido lugar este jueves 27 de junio de 2019 en el Paraninfo del Campus de Vera, en Valencia. Lucía Gadea leyó su tesis doctoral Estudio crítico lingüístico de publicaciones periodísticas sobre la crisis financiera en España, en septiembre de 2017. Obtuvo la calificación de sobresaliente Cum Laudem y fue propuesta por el tribunal que la evaluó para los premios extraordinarios. La tesis doctoral de Lucía Gadea se centra en el análisis lingüístico de lo publicado a lo largo del año 2012 en El País y El Mundo, considerados en la época como los dos diarios de referencia. Ese año la crisis financiera generó un aluvión de información y provocó un fuerte impacto en la sociedad española que motivó este trabajo. La investigación académica de Lucía Gadea fue dirigida entre 2012 y 2017 por los doctores del Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV, Keith D. Stuart y Ana P. Botella Trelis. En su investidura como doctora, la jefa de Informativos de Radio Alcoy ha estado acompañada por la co-directora de su tesis, Ana P. Trelis, que ha ejercido como madrina en el acto de investidura.