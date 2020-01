The examples populate this alert with dummy content

NACIMIENTO Luciano, primer niño del 2020 en el Hospital Virgen de los Lirios Su madre, Tatiana, es italiana y el padre, Fernando, de Uruguay y ambos residen en Ibi - El embarazo se ha complicado y el equipo médico ha optado por realizar una cesárea - Madre e hijo se encuentran bien, aunque la madre está en la UVI en observación miércoles, 01 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Luciano es el nombre del primer niño que ha venido al mundo en 2020 en el Hospital Virgen de los Lirios. La madre de Luciano, Tatiana, es italiana, y su padre, Fernando, es de Uruguay. La familia vive en Ibi y el parto ha tenido cierta complicación como explica el gerente del Departamento de Salud de Alcoy, Enrique Barbeito, quien ha recordado que ha sido por cesárea que se ha realizado a las 6,35 de la madrugada del día 1. La madre está en el UVI en observación y se espera traslardarla pronto a la planta de maternidad. El niño ha pesado 2 kilos y 240 gramos por haberse visto obligado el equipo médico a adelantar el parto, pero está en perfectas condiciones. A lo largo de las primeras horas del día 1 han nacido en el hospital de Alcoy otros dos niños después de Luciano.