Luis Landero i Juan Eslava, en la Festa del Llibre de Muro

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/04/2019)

Muro ha aprofitat el Dia del llibre, un 23 d'abril, per a presentar la 24 Festa del Llibre que tindrà lloc del 30 de maig al 8 de juny. Eslava y Galán o Luis Landero seran alguns dels protagonistes de l’edició denguany que portarà com a lema Trama a trama.

El regidor de Cultura es Sergi Silvestre i ha explicat que aquesta es ja una cita molt esperada en tota la comarca. La primera autora a intervindré es com a autora de la comarca Mercé Climent el dijous 30, divendres 31 serà el torn de la castellonenca Anna Moner, dilluns 3 de juny el torn per al premi planeta Juan Eslava y Galán, dimarts 4 per a Eloy Moreno també de Castelló, dimecres 5 serà el torn del cineclub i dijous 6 acabaran les conferències amb el premi nacional de narrativa Luis Landero.

També hi haurà activitats com exposicions, tallers i activitats especialment orientades per als escolars. Junt a Silvestre, ha estat en la presentació la tècnica bibliotecària, Carmina Prats.