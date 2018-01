The examples populate this alert with dummy content

TEATRE CALDERÓN Luis Piedrahita y Queen presentan los primeros 'sold out' de la nueva temporada del Calderón Sílvia Pérez Cruz es la gran apuesta de este nuevo trimestre, prevista para el sábado, 3 de marzo, a las nueve de la noche - El teatro inicia un nuevo formato basado en los espectáculo encima del escenario martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2018) El Teatre Calderón arranca su programación trimestral. Las butacas del espacio se preparan para unos meses cargados de propuestas. Un calendario que se estructura en torno a tres ejes: los espectáculos de gran formato, musicales, familiares, los nombres locales y las novedades. En primera línea, y una vez arrancada la primera hoja del mes de enero, el teatro cuenta con dos grandes apuestas, ambas en sold out, a excepción de la reserva del 10% de las entradas en taquilla el mismo día de la función: la tercera repesca en Alcoy del infalible Luis Piedrahita, este sábado, y la Symphonic Rhapsody of Queen para el primer domingo de febrero. Dos citas que acompañan al plato fuerte de la temporada: el concierto de Sílvia Pérez Cruz el 3 de marzo, a las nueve de la noche. La Sant Andreu Jazz Band, la oferta revisitada de Giselle del Ballet de Moscú o la alcoyana Neus Ferri pasarán por el Calderón de aquí hasta finales de mayo. Mi gran obra, de David Espinosa, a finales de enero, encarna de manera irónica la novedad que presenta el Calderón: su apuesta por los espectáculos de pequeño formato encima del propio escenario.