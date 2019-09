The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Luisa Fuster y Dori Cantó, la aportación pictórica a las fiestas de la Patrona La autora del cartel y de la portada de la revista Lilia han estado en Radio Alcoy junto a la presidenta de la Archicofradía de la Virgen de los Lirios, Maite Pinilla, y han dado detalles de sus obras - Esta noche tendrá lugar el pregón a cargo del reverendo José Juan Crespo martes, 10 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/09/2019) Radio Alcoy ha tenido a tres invitadas de excepción. La autora del cartel de la Romería de la Font Roja, Luisa Fuster, la de la portada de la Revista Lilia de la Virgen de los Lirios, Dori Cantó, y la presidenta de la Archicofradía, Maite Pinilla. Anoche fue presentada la revista anual y esta noche tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del reverendo José Juan Crespo en la iglesia de San Mauro y San Francisco, dentro de la Semana Grande de la Patrona de Alcoy. La Revista Lilia fue presentada el lunes por la tarde en el Salón Rotonda del Círculo Industrial y la autora de la portada, la pintora Dori Cantó, ha explicado que era su primera experiencia relacionada con lo religioso. También Luisa Fuster ha detallado cual fue su proceso creativo. El miércoles 11 será el primero de los días del Tríduo y estará dedicado a la infancia y a la juventud y los actos culminarán el domingo 15 con la Romería a la Font Roja. De todo ello habla la presidenta de la Archicofradía, Maite Pinilla.