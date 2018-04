The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT L'últim pastor Agustín Valero està al capdavant del ramat que, dins d'un projecte de l'Ajuntament d'Alcoi, treballa de forma natural la neteja del bosc i la reducció del risc d'incendis a la Font Roja sábado, 07 de abril de 2018 Des de gener del 2017, el Parc Natural de la Font Roja disposa d'un servei particular de prevenció d'incendis basat en la ramaderia, impulsat per l'Ajuntament d'Alcoi. Agustín Valero és el ramader que s'encarrega de dirigir el ramat que pastura per la zona de Sant Antoni amb l'objectiu d'eliminar restes vegetals i prevenir el risc d'incendis. Procedeix d'una explotació a Ibi. És la cinquena generació d'un treball, el de pastor, cada vegada més difícil de mantenir. RADIO ALCOY ha estat a la zona de Sant Antoni per parlar amb el pastor i amb el responsable de l'empresa d'explotació, Eduardo Cantó.