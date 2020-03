The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Lunes a medio gas Arranca la semana laboral con las restricciones de la situación de Alarma decretada el fin de semana lunes, 16 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La semana laboral ha arrancado a medio gas, con tiendas cerradas y parques clausurados y apenas viandantes por las calles como consecuencia de las restricciones de la situación de alarma. Primera jornada laborable, para aquellos que no pueden realizar teletrabajo y se reincorporan respetando las restricciones del estado de alarma. Primera jornada también para la educación a distancia de los escolares. Este lunes aporta imágenes inéditas de calles vacías tras un fin de semana en que la población sometida a las restricciones de la situación de alarma. El alcalde Antonio Francés, señala que no ha sido necesaria imponer ninguna sanción. "Los agentes han informado a la población y no ha sido necesario sancionar a nadie", ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy. El domingo la Policía Nacional ha estado en puntos como en Batoy o inicio de la vía verde para recordar a los viandantes que está restringida la movilidad y que deben estar en casa, según el edil. La Policía Local realiza controles rutinarios para seguir incidiendo en el cumplimento marcado en el decreto del estado de alarma.