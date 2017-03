The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO Luz roja para la vía verde del Serpis A la falta de actividad del consorcio que impulsa la creación de la ruta ecoturística se suma la negativa de Adif a ceder la antigua vía a los ayuntamientos martes, 21 de marzo de 2017 La conversión de la vía verde del Serpis en una ruta ecoturística está atascada en sus estaciones de origen. El consorcio creado para gestionar este ambicioso lleva un año paralizado. Los ayuntamientos, además, se han encontrado un nuevo problema: Adif se ha negado a ceder la titularidad de la vía y exige un canon por su uso. La última reunión del consorcio formado por los 12 municipios por los que transcurría el antiguo Tren dels Anglesos se celebró en enero del año pasado. Más de un año después el proyecto está completamente estancado y ante los escasos intentos de avance se ha encontrado con obstáculos. Es el caso del Ayuntamiento de L’Orxa, que ha solicitado a Adif la cesión de la antigua vía. El alcalde, Arnaldo Dueñas, explica que, pese a la buena predisposición inicial de los responsables autonómicos de Adif, la respuesta fue negativa. “Queríamos avanzar consiguiendo la titularidad de los terrenos y las edificaciones, que son propiedad de Adif, pero nos contestaron que para poder utilizarlos debíamos pagar un canon”, afirma. El precio anual por kilómetro de vía es de 100 euros. “Quieren que paguemos para conservar y mejorar una vía que mantienen abandonada”, protesta Dueñas. El Ayuntamiento de L’Orxa es uno de los más interesados en que el proyecto salga adelante. Según el proyecto de 2005 el coste de la conversión de la vía en una ruta turística era de 9,2 millones de euros. “Es un proyecto muy ambicioso. Por eso no nos podemos quedar en el todo o nada. Debemos mejorar la vía a través de pequeños proyectos”, reflexiona. El trazado de 42 kilómetros de la vía acaba en Gandia, el Ayuntamiento que hace un año asumió la tarea administrativa de redactar los estatutos del consorcio. Este tren tampoco ha acabado de arrancar.