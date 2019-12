The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Luz verde al recorte en la Cabalgata y Bando El pleno aprueba con los votos a favor de PSOE, PP y Vox el eliminar el tramo final entre las críticas de la oposición por la precipitación de la decisión lunes, 16 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprueba el recorte del tramo final del Bando Real y la Cabalgata con los votos a favor de PSOE, PP y Vox, la abstención de Compromís, Ciudadanos y Podem y el voto en contra de Guanyar Alcoi. Tras la aprobación de la medida propuesta desde la organización de los actos, el Consistorio comunicará a la Conselleria de Cultura la modificación del recorrido de los desfiles regios que ya se aplicará a las citas de los próximos 4 y 5 de enero. La oposición, en la sesión extraordinaria de la Corporación Municipal, ha criticado al gobierno por las “formas” en la que se ha decidido que los dos principales actos de la trilogía de la Fiesta de los Reyes de Oriente terminen a final de la avenida del País Valencià, suprimiendo el paso por Cervantes, Alzamora hasta la iglesia de San Roque. Discrepancias con las formas de la consulta Sandra Obiol, portavoz de Guanyar Alcoi, ha expresado que su grupo pasaba de la abstención –votada en comisión- a votar “en contra” no “por la medida en sí, porque nos faltan elementos para decidir qué implicaría el cambio, sino por cómo se ha tomado la decisión”. Desde Podem ponían el acento positivo en que “la propuesta del recorte haya sido trasladada desde la organización y las entidades” si bien consideran que “ha sido precipitada”, explicaba Aarón Ferrándiz. El edil de la formación morada, en la sesión plenaria, sí que ha querido destacar que en las citas del 4 y 5 de enero, en que entra en vigor el recorrido modificado, “es importante garantizar la seguridad” sobre todo en aquellas zonas en las que pueda haber “aglomeraciones”. Ciudadanos también ha manifestado su “preocupación” por las “formas con las que se ha hecho” y han destacado que “no se haya consultado a comerciantes y a vecinos” afectados por este cambio, ha señalado Marcos Martínez. Este aspecto también ha sido subrayado por parte de Compromís. Su portavoz, Marius Ivorra, ha expuesto que solo se ha consultado “a una parte, dejando a un lado a gran parte de la ciudadanía”. “La cabalgata –ha añadido- la forman los voluntarios, hay que tener consideración con ellos, pero también hay que tener en cuenta a la gente que va a verla”. Apoyo a la medida “El PP da apoyo a esta propuesta” y valoran la reducción del tiempo “para terminar a una hora más razonable” y que con esta medida permite concentrar “la fiesta de los Reyes en el corazón de la ciudad en el centro”. Pero critican al gobierno local “por la precipitación del anuncio, a dos semanas de los eventos, y que no se haya comunicado a vecinos y comerciantes”. Vox también ha votado a favor argumentando que “nos parece buena medida acortar la Cabalgata”, ha dicho David Abad. La edil de Fiesta, Carolina Ortiz, ha insistido que el terminar estos actos antes de Cervantes era una “reivindicación desde hace muchos años de las entidades participantes” y ha defendido que “no es una decisión precipitada” avalando que se han realizado muchas reuniones con los organizadores tratando este tema. Por último, el alcalde ha expresado que “hay muchos argumentos para aplicar la modificación en el recorrido de la Cabalgata y el Bando Real”. Las decisiones “se han de tomar con convicción y escuchando a aquellos que hacen posible este espectáculo” pero “el principal motivo, y yo creo que es el único, es la responsabilidad que tenemos como alcoyanos de preservar un espectáculo como la Cabalgata de Reyes, que es única y extraordinaria. Y no podemos consentir que como responsables de ese patrimonio que la Cabalgata pierda la magia en ningún momento de su recorrido” y “había algún momento que sí se perdía esa magia”, ha dicho Antonio Francés.