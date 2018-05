The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES DEPORTIVAS Luz verde para la ampliación del polideportivo La Consellería tumba las alegaciones de La Carrasca y da luz verde a la construcción de un campo de fútbol - En un año aproximadamente estará en funcionamiento lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Superados todos los trámites legales y dando la Consellería la razón al proyecto, la construcción de la primera fase de la ampliación del polideportivo, será una realidad en breve. Alberto Belda, concejal de Deportes, ha dado toda la información anunciando la medida tomada por parte de Consellería. “El proyecto está bien y sólo hay dos puntualizaciones que no tiene que cambiar el proyecto, una es la creación de una zona de esparcimiento en la pista del `Cola Cao´ y poco más. Al final los arboles que se quitan dice el informe que no son tan representativos para no hacer la obra y por tanto no pasa nada. Ahora se tiene que aprobar en Junta de Gobierno, que se licite y todo el proceso, el dinero ya está porque está presupuestado y aprobó desde hace años. Es una obra de 675.000 euros y muy necesaria para la descongestión del fútbol local y regional. Esta primera fase irá la superficie, la adecuación de accesos, vestuarios y un campo de césped artificial, las otras fases ya llegarán. En un año aproximadamente si todo va bien, estará en funcionamiento”, relató. Un proyecto que muchas veces se ha llamado “Ciudad Deportiva del Alcoyano”, a lo que responde y deja claro. “Esto es un proyecto conjunto con el Alcoyano, ellos pagaron unos 80.000 euros que costaba la redacción del proyecto, pero los terrenos son municipales y el dinero es municipal, otra cosa es que luego no sentemos y que ellos tengan prioridad, pero nunca será exclusivo para el Alcoyano, pero esto es un tema que todavía tenemos que hablar”, explicó. El resto de informes los tenían todos a favor, por lo que ahora sólo queda pasar lo trámites y empezar en unos cuatro o cinco meses las obras, dependerá también de lo que tarde en hacer la modificación el redactor del proyecto. El objetivo final, después de las tres fases, es la construcción de dos campos de fútbol, uno de ellos de césped natural.