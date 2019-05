The examples populate this alert with dummy content

ESLALOM EN SILLA DE RUEDAS Mª José Albero consigue el oro, Silvia Vicent, bronce Albero, además logró batir el récord de España que ella misma poseía - Ambas pertenecen al CD Santa Lucía martes, 21 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Prat de Llobregat, Barcelona, fue la sede del Campeonato de España de Slalom en Silla de Ruedas. En él, han participado once deportistas de nuestra Comunidad, dos de ellas del CD Santa Lucía de Alcoy, dirigidas por Mireia Pascual Nadal que es la entrenadora. Estas deportistas y su resultados son: - Silvia Vicent Ferrando que ha sido medalla de Bronce con el equipo DONA. - Mª José Albero Montielha conseguido la medalla de Oro en la prueba cronometrada de su categoría, en la que ha batido el récord de España con un tiempo de 1 minuto y 59 segundos, registro que ella misma poseía con 2 minutos y 2 segundos. Además ha sido medalla de Bronce en las pruebas eliminatoria y por equipos con el DONA