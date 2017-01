The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Madrid es un buen sitio para la feria del textil" Nicolás Sanjuan, secretario del Consejo de Administración de Comersan, analiza el calendario de acciones comerciales que ha comenzado con Heimtextil viernes, 20 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/01/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/01/2017) Los empresarios del textil regresan de la feria de referencia en el sector en el ámbito europeo con buenas perspectivas de cara a las siguientes acciones comerciales. En Hoy por Hoy Alcoy hemos entrevistado a Nicolás Sanjuán, secretario del Consejo de Administración de Comersán que ha analizado el calendario de ferias, que comienza en Heimtextil, y que tendrá continuidad en Turquía o Estados Unidos. Sanjuán destacado en Hoy por Hoy que la nueva Textilhogar, hoy Home Textiles Premium, haya encontrado su ubicación en Madrid. "La ubicación ha sido clave y la gestión de visitantes muy buena. Madrid es un buen sitio para nuestra feria". Comersan lleva participando en Home Textiles Premium desde sus orígenes.