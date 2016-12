The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN MORO Magia nazarí La filà Domingo Miques apuesta por recrear la Granada del siglo XIII en un refinado y extenso boato viernes, 22 de abril de 2016 La Granada medieval ha sido el motivo de inspiración del boato de la filà Domingo Miques, que ha abierto entre vítores la Entrada de Moros. En el amplio boato ha destacado la presencia de tres ballets. El primero, dedicado a la Sagrantana, nombre de la peña de la que forma parte el capitán Pedro López. Con un diseño en tonos azules, obra de su compañero de filà Miguel Ángel Serra, el capitán ha desfilado sobre una carroza, aunque al llegar a la plaza ha montado su caballo de respeto. La pieza Moros Nazaríes, de José Ibáñez Barrachina, ha sido la banda sonora del capitán. La ha tocado la Agrupación Musical La Primitiva de Callosa.