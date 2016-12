The examples populate this alert with dummy content

LLEIDA 2 – 1 ALCODIAM Mal camino Derrota a domicilio del Patín Alcodiam contra un rival directo que le mantiene en la última posición con tan sólo 9 puntos a falta de disputar el último encuentro del 2016 sábado, 17 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (19/12/2016)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (19/12/2016) Nueva derrota del Enrile PAS Alcoy, esta vez a domicilio por 2 – 1 en casa del ICG Software Lleida. Mal resultado contra un rival directo ya que ambos equipos ocupan las dos últimas posiciones de la tabla y estaban empatados a puntos. Los de Sergi Punset tenían una buena y difícil oportunidad enfrente de sumar puntos y dejar de ser colista para ponerse por delante del Lleida. Durante todo el partido el Patín Alcodiam ha ido perdiendo, desde el minuto 4 el Lleida se ha puesto por delante en el marcador con gol de Lluis Rodero y en el minuto 10 Borja López ha puesto el 2 – 0, obligando a los de Sergi Punset a remontar el partido si querían al menos sumar un punto y mantener el pulso con el Lleida que continua siendo un rival directo. David Gelmà en el minuto 16 ha recortado distancias de los de Sergi Punset con el 2 – 1, pero el electrónico ya no se ha movido y ese ha sido el resultado final en un partido igualado en el que ambos equipos sabían lo que se jugaban. Los tres puntos se han quedado en Cataluña y el Patín Alcodiam continua siendo colista con 9 puntos a falta de disputar el último partido del año que será el miércoles 21 de diciembre ante el Caldes, y que también será a domicilio.