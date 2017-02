The examples populate this alert with dummy content

PROMESAS DEPORTIVAS Malena Matarredona y Daniel Bodí, becados por la UMH Los dos deportistas alcoyanos son estudiantes del Andreu Sempere y han recibido una beca de la Universidad Miguel Hernández de Promesas Deportivas por su expediente académico y por sus logros en el deporte miércoles, 22 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/02/2017) Los deportistas alcoyanos, Malena Matarredona y Daniel Bodí, estudiantes de 2ª de Bachiller del Andreu Sempere, han recibido la beca Universidad Miguel Hernández-Promesas Deportivas por su currículum deportiva. Malena y Daniel son dos de los 10 jóvenes estudiantes que han sido seleccionados dentro del presente programa por el que podrán disfrutar algunas ventajas como una beca por el importe de las tasas académicas de matrícula en el primer curso de cualquier estudio de Grado de la UMH; un programa de valoración y seguimiento de la condición física en el Centro de Investigación del Deporte; tener la tarjeta UMH Promesas; recibir cursos de formación y actualización científico-deportiva del Centro de Investigación del Deporte UMH; la asignación de un tutor académico para que, en colaboración con la dirección del Centro educativo, facilite al alumno una guía académica en su camino de acceso a la universidad y el obsequio de ropa deportiva Personalizada UMH-PROMESAS Deportivas. Malena Matarredona, del Pastoret, tiene en su historial varios triunfos a nivel provincial, autonómico y también nacional, por su parte Daniel Bodí, del Club Deportivo Santa Lucía, es uno de los arqueros alcoyano con más proyección que este año dará el salto definitivo a junior.