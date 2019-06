The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Malestar en Guanyar y Podem por quedar sin cargos de libre disposición Consideran que la diferencia de votos respecto a Ciudadanos y Compromís, que sí tendrán secretario remunerado, no es justificable jueves, 06 de junio de 2019

Guanyar Alcoi y Podem Alcoi ha puesto de manifiesto su malestar por haber quedado fuera del reparto de cargos de libre disposición para la próxima legislatura. Guanyar Alcoi tilda de "gesto autoritario e injustificable" el hecho de haber quedado sin secretario municipal remunerado para poder desarrollar la función municipal. Según la oferta planteada por el alcalde en funciones a los grupos el PSOE asumiría 9 dedicaciones remuneradas para sus 12 concejales electos y otras 8 ó 9 para cargos de libre disposición. La oposición contaría con seis dedicaciones exclusivas para concejales y tres para secretarios o asesores. De estas tres sólo disfrutarían PP, Compromís y Ciudadanos. A través de un escrito (cuyo fichero adjuntamos) que firma el ex diputado de Esquerra Unida y profesor universitario, Lluís Torró, Guanyar Alcoi cuestiona que los 300 votos que separan a su grupo de Compromís o los 75 de Ciudadanos justifiquen que no pueda contar con secretario remunerado. Califica la decisión de "despropósito mayúsculo y menosprecio a la oposición". Considera la decisión personal. Podem también ha mostrado de manera extraoficial su malestar. La formación morada analizará los resultados electorales y definirá su gestión municipal en asamblea prevista para este viernes en su sede. Naiara Davó, su secretaria general de Podem Alcoi, ha explicado que con la representación obtenida el grupo tratará de ejercer su acción política. "Por primera vez Podem Alcoi comtará con dos voces en la institución. Conscientes de que somos una fuerza imprescindible para mejorar el dia a dia de la gente, tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por los derechos de las vecinas y vecinos". La asamblea en la que Podem analizará los resultados esta prevista a las 19,30 horas de la tarde de este viernes 7 de junio en su sede de Pintor Cabrera, 21.