MÚSICA Manel, a punto de agotar las localidades a un mes de su concierto en el Calderón Solamente quedan 56 entradas anticipadas, sin contar el 5% que el teatro reserva para la venta en taquilla viernes, 16 de diciembre de 2016 Los barceloneses Manel están a punto de agotar las entradas a un mes del concierto que ofrecerá en el Teatro Calderón. El grupo de Barcelona volverá a cumplir con su público de Alcoy y comarca el 20 de enero. A falta de poco más de un mes, solamente quedan 56 entradas disponibles, desde que salieron a la venta el 27 de septiembre, más el 5% que el teatro reserva en taquilla. Una venta que se ha realizado en mayor parte por Internet por un público generalmente joven, según ha avanzado el espacio donde actuará el grupo catalán. El Teatro Calderón prevé colgar el cartel de aforo completo antes del 21 de diciembre, último día para comprar la entrada a 15 euros. Imagen: Cadena SER