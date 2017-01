Manel, química natural

¿A què sona la felicitat? Els Manel tornen a Alcoi més estimulants que mai. Guillem Gisbert, vocalista i compositor del grup barceloní, parla en Tragaluz sobre el seu darrer disc, que presenten aquest divendres, a les 22.00 hores, al Teatre Calderón, i que porta per nom Jo competeixo. Un repte, el de competir, que es marca com a fita principal trobar la química natural per la felicitat d'un mateix, i la de tots aquells que l'escoltin des de l'escenari, de pas. La serotonina és l'impuls que els Manel llançaran des de l'escenari per parlar del pop i folk costumbrista a què ens tenen acostumats amb uns aires nous. Una atmòsfera, la que transmet una de les cançons preferides del Jo competeixo, que és un guiny a La bilirrubina. "De l'últim treball dels Manel no et diré quina cançò m'agrada més (...) Però puc dir-te que de Juan Luis Guerra, m'agrada molt Visa por un sueño". Manel, doncs, sona també a Les cosines i a Sabotatge. Sona a tot i a res. Sona naturalment bé.