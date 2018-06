The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Maniatan a una dependienta para robar en un comercio de L'Alameda La Policía detiene a una pareja de toxicómanos, de la que sospecha que robaron para conseguir efectivo con el que comprar droga jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional ha detenido a una pareja por un robo con violencia cometido el sábado en un comercio de L’Alameda. Accedieron a plena luz del día en el establecimiento el sábado por la tarde. Maniataron a la dependienta, a la que amenazaron, para hacerse con el dinero en efectivo de la caja registradora. Los investigadores sostienen que trataban de conseguir dinero para comprar droga. Los dos detenidos, un hombre y una mujer, han pasado a disposición judicial. Las dos personas, ambas toxicómanas, son vecinas de Alcoy.