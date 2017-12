The examples populate this alert with dummy content

MOVILIZACIÓN Manifestación para reclamar medidas de control contra el 'ébola' del almendro Los afectados convocan una protesta el 16 de diciembre en Guadalest - Exigen un plan de contención que evite el arranque masivo de árboles lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los afectados por xylella fastidiosa saldrán a la calle para reclamar nuevas medidas de control de la bacteria conocida como el ébola de los almendros. El sindicato Jóvenes Agricultores de Alicante y la Asociación de Afectados por xylella han convocado una manifestación para el próximo 16 de diciembre en Guadalest. Con este acto de protesta, y bajo el lema No al arranque de árboles sanos. Soluciones para los afectados ya, reclaman un plan de contención que sustituya al actual de erradicación, que implica el arranque de almendros en las parcelas afectadas por la bacteria. Tanto Asaja como la asociación de afectados reivindican tomar medidas fitosanitarias contra el insecto que propaga la bacteria y piden a la administración que en las indemnizaciones contemple el lucro cesante. También solicitan rebajar el tiempo de prohibición de plantar en las áreas afectadas. La manifestación partirá desde Guadalest el próximo 16 de diciembre y llegará a Benimantell a través de la CV 70. Ambos municipios registraron los dos primeros brotes de xylella. El tercero y el cuarto comenzaron a tener incidencia en El Comtat.