TIRO CON ARCO Manolo Candela se codea con los mejores en Madrid El veterano arquero adaptado alcoyano ha disputado una prueba absoluta en la que ha demostrado una vez más su competitividad pese a estar recuperándose de la rotura de un hueso en el pie miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/06/2019) El arquero adaptado alcoyano Manolo Candela ha competido recientemente en Madrid en un campeonato absoluto en el que ha vuelto a demostrar su nivel competitivo pese a tener todavía una férula en el pie ya que reicemente se había producido una rotura. Además Candela como presidente del CD Santa Lucía, explica también en funcionamiento del club, en especial de su cantera, y no nos da muy buenas noticias sobre el joven arquero Sergio del Olmo que abandonará la Residencia Joaquín Blume.