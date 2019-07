The examples populate this alert with dummy content

NOMBRAMIENTO Manolo Gomicia, nuevo director general de Formación Profesional Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años vinculada a la docencia y con esta etapa educativa viernes, 19 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Manolo Gomicia ha sido nombrado por el Consell director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial dentro de los cargos que faltaban para designar del nuevo ejecutivo autonómico. La Dirección General de Formación Profesional está dentro del organigrama de la Consellería de Educación. El secretario general de los socialistas alcoyanos, Jordi Martínez, ha destacado este nombramiento junto a la designación del alcalde, Antonio Francés como portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante. "Hoy los socialistas de Alcoy y comarca estamos de enhorabuena por el nombramiento de Toni Francés, como portavoz socialista en la Diputación de Alicante. Con él, los socialistas de este territorio tenemos un representante que estoy seguro que defenderá los intereses de todas y todos, y que nos ayudará también a que el interior de Alicante, con nuestras necesidades específicas, sea más visible. Pero los socialistas de Alicante también ganamos, sin duda, un gran portavoz, municipalista, con mucha experiencia de gestión y visión política, una gran capacidad de trabajo y siempre dispuesto al diálogo y al acuerdo". Martínez también ha destacado la elección de Gomicia como director general de Formación Profesional. "Manolo Gomicia se encuentra, sin duda, dentro del grupo de las personas que más ha trabajado desde el ámbito tanto educativo como político por la Formación Profesional en España. Pero más allá de su indiscutible trayectoria profesional, este nombramiento es también una alegría para Alcoy porque, como todos sabemos, Manolo es también un trabajador incansable y un grande convencido de las potencialidades de Alcoy. Así que tenemos la suerte de que seguirá trabajando desde la Generalitat, de la mano del gobierno municipal, para conseguir proyectos y subvenciones para hacer de Alcoy una ciudad referente en educación, centrada en las nuevas tecnologías y la digitalización". Manolo Gomicia cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la docencia, primero como profesor, y después, 19 años como director del IES Cotes Baixes, centro referente en Formación Profesional en España, que se complementa con su compromiso político. Gomicia fue asesor durante tres años en el Ministerio de Educación, en la etapa de Ángel Gabilondo, y después ha trabajado los últimos 8 años en Alcoy, como concejal de Formación, Empresa e Innovación, a parte también, de las delegaciones de Innovación, territorio y ciudad inteligente y, en la legislatura 2011-2015, la de educación. En su etapa municipal, vinculó la formación profesional con el mundo empresarial y la universidad, apostando por la movilidad europea de alumnas y docentes de la FP a través de la Red FP, y por la apuesta de las nuevas tecnologías como ámbito de futuro. El presidente, Ximo Puig, ha señalado su interés por que esta legislatura sea la legislatura de la Formación Profesional. Puig anunció en abril su intención de crear 10.000 nuevas plazas de Formación Profesional así como potenciar Erasmus de la FP, un proyecto en qué Alcoy es referente, puesto que forma parte de la red FP desde hace más de 6 años y se ha convertido en una de las ciudades europeas que más alumnado recibe.