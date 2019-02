The examples populate this alert with dummy content

MUNICIPALES Manolo Gomicia y Aroa Mira dejan la política local Los concejales socialistas cierran con esta legislatura un ciclo de 8 años y aspiran a seguir su carrera política en el ámbito autonómico - La candidatura local del PSOE, que se presentará el viernes, cuenta con el resto de ediles martes, 19 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Manolo Gomicia y Aroa Mira no formarán parte de la lista del PSOE a las próximas municipales. Los concejales cierran con esta legislatura un ciclo de 8 años y aspiran a seguir su carrera política en el ámbito autonómico. Tanto Gomicia como Mira han señalado que dejan la política local "por razones personales" y tras horas de deliberación. En el caso de Manolo Gomicia, que ha ostentado el cargo de concejal de Ciudad Inteligente, considera alcanzado el reto. Aroa Mira ha destacado que su trabajo al frente de Servicios Sociales ha sido llegar a todos los extremos, pese a la complicada situación en la que los socialistas llegaron al Gobierno, por la crisis y el estado de las cuentas locales. La agrupación socialista tratará de lograr una buena posición de partida para Aroa Mira en las listas autonómicas para que pueda salir elegida diputada en las Cortes Valencianas. Para Manolo Gomicia buscará un espacio en la eventual gobierno de Ximo Puig, si repite como presidente de la Generalitat Valenciana. El alcalde y candidato socialista, Antoni Francés, señala que estas son las dos únicas bajas previstas y que cuenta con el resto de concejales. ha añadido que las denuncias por supuesta malversación de fondos públicos contra dos concejales serán sobreseidas no van a condicionar la lista socialista. La agrupación socialista local dará a conocer la candidatura completa el viernes por la noche.