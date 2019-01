The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD "Mantenemos una subida progresiva de pasajeros" El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, explica que el bus cerró 2018 con cerca de un 6% más de viajeros- El año pasado utilizaron el servicio 1,6 millones de personas jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El bus cerró 2018 con cerca de un 6% más de viajeros. El año pasado utilizaron el servicio 1.650.000 personas. El Gobierno local atribuye los buenos resultados, que viene acumulando el servicio de bus en los últimos años, a los cambios de líneas introducidos en 2014 y la campaña de promoción de abonos a estudiantes, pensionistas y parados iniciada en 2015. Jordi Martínez, concejal de Movilidad, destaca este jueves en Hoy por Hoy como un éxito los 9.300 bonos cursados. "Seguimos manteniendo una subida progresiva de pasajeros". El 1.650.000 pasajeros que se subieron al bus en 2018 se acerca a los casi 2 millones que se llegaron a contabilizar en 2007, antes del declive de viajeros experimentado a partir de 2013, año que cerró con un millón trescientos mil viajeros.