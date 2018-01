The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Manuel Cruz aspira a ser el más guapo de España El modelo ibense representará a Alicante en la fase Míster España Internacional 2018 después de quedar finalista en la Gala de Ciudad de Valencia 2017 jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/01/2018) El ibense Manuel Cruz representará a Alicante en Míster España Internacional 2018. Su elección es consecuencia de su participación como finalista en la Gala de Miss y Míster Ciudad de Valencia 2017, celebrado el pasado 5 de noviembre en Feria Valencia en el que el joven de Ibi fue uno de los modelos mejor valorados por la dirección nacional del certamen. Manuel Cruz acaba de cumplir 23 años, mide 1’87 de altura, trabaja en el negocio familiar de la hostelería y sueña con ser modelo profesional. Sus primero pasos los acaba de dar este año en las pasarelas de moda de la Volvo Ocena Racce en Alicante y Fiesta y Boda en Valencia. En Hoy por Hoy Alcoy ha explicado este jueves sus objetivos y cómo tras el verano decidió participar en la última fase de preselección celebrada en Valencia que ganó sin dificultad y que le dio su pase a la final. Manuel se define como un chico trabajador, amable, risueño y humilde. Reconoce dedicar al menos dos horas al día a las redes sociales que tendrá que compartir desde ahora con la preparación física que requiere el certamen de Míster España Internacional al que ha de llegar en plena forma y que ya tiene fecha de celebración, la semana del 29 de abril al 6 de mayo en Tenerife (Canarias). Manuel afronta el reto de representar a Ibi y a la provincia de Alicante en el certamen nacional con gran ilusión “Es un sueño que he buscado pero que no esperaba, es algo para lo que me he venido preparando en los últimos meses y que ha llegado, ahora toca hacerlo lo mejor que se pueda”. Una apuesta difícil la de triunfar como modelo, “Sé que no es nada fácil y que los epicentros de la moda están en Madrid y Barcelona por hablar solo de España”; Manuel ve su participación en estos certámenes de belleza como una oportunidad, “Creo que cualquier oportunidad es buena para darte a conocer y estos eventos te ponen cara en las redes sociales, la gente se fija en ti, luego viene el que tú también sepas que todo se consigue a fuerza de trabajo, grandes dosis de paciencia y algo se suerte”.