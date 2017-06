The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Mapelor premia el talento de los alumnos de la Escola d'Art La empresa dedicada al diseño de artículos de hostelería en papel y no tejido, plantea la elaboración de un servilletero martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/06/2017) La empresa Mapelor, dedicada al diseño de artículos de hostelería en papel y no tejido, premia el ingenio de los alumnos de la Escola d’Art. En Hoy por Hoy Alcoy la profesora Amanda Alborch, de Diseño del Producto, detalla la oportunidad que supone para el centro el reto de realizar un servilletero que la empresa Mapelor planteó a la Escola d’Art. "Es un producto que está y pasa desapercibido". En la entrevista Bea Sanchis, responsable de marqueting de Mapelor ha explicado la importancia para la empresa de conocer las ideas de los alumnos como Laura Colomo, que ha presentado su trabajo. Los alumnos de primero de Diseño Gráfico han comenzado a plasmar sus ideas tutorizados por los profesores Just Garrido y María Castelló.