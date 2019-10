The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Maratón de donación de sangre en el Complejo Eduardo Latorre Tendrá lugar este sábado 5 de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 horas con los profesionales médicos y sanitarios del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/10/2019) La Maratón de donación de sangre en Alcoy que tendrá lugar el 5 de octubre tendrá como principal novedad su ubicación como es el Complejo Deportivo Eduardo Latorre. En las anteriores 14 ediciones se han sumado 1.459 aportaciones, por lo que la media supera los cien donantes. El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoy celebran la 15 edición de este maratón con horarios de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 horas. También los interesados podrán apuntarse al banco de donantes de médula. Los requisitos para donar sangre los ha explicado Mabel Ortiz de Salazar, jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Centro de Transfusión de Alicante como tener entre 18 y 65 años o pesar más de 50 kilos, sin necesidad de acudir en ayunas. Mabel ha estado acompañada por el concejal de Salud, Miguel Juan Reig. Estarán presentes gran parte de los profesionales sanitarios del Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana