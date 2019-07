The examples populate this alert with dummy content

GOLF Marc Juan gana en el trofeo banco Mediolanum y lidera la Orden de Mérito El torneo se disputó en el campo de golf de Alenda y hubo mucha participación alcoyana martes, 16 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Como se preveía, la visita al campo de Alenda este sábado 13 de julio iba a ser importante para la Orden de Mérito local, ya que es el campo habitual de muchos de los socios del Club de Golf Alcoy, lo que podía provocar una fuerte competencia y algún resultado destacable.El que mayor partido sacó fue Marc Juan, que con una brutal tarjeta de 44 puntos stableford y 74 golpes brutos, solo 2 por encima del par del campo, se llevaba la victoria absoluta y, al mismo tiempo, alcanzaba el liderato de la Orden de Mérito. Por detrás de Marc destacan los 41 puntos de Hugo Pastor, que le han valido la victoria en primera categoría, seguido de Diego Rodríguez con 40. En segunda categoría, Rudolf Nieuwenhuisen ha sido el primer clasificado con una buena tarjeta de 37 puntos, seguido de Eduard Ambrós con 35. El premio especial a la bola más cerca de bandera en el hoyo 3 ha recaído en Juan Carlos Anduix. Con su victoria, la tercera consecutiva esta temporada, Marc Juan alcanza el primer puesto de la clasificación de la Orden de Mérito, relegando a su padre, Marco Juan, a la segunda plaza. En Alenda no ha fallado ninguno de los favoritos, y los cinco primeros clasificados han quedado entre los seis primeros del trofeo, por lo que todos suman y la igualdad sigue siendo importante. Así, aunque Juan parte con ventaja cara al final de la temporada, hasta otros cuatro jugadores tienen opciones matemáticas de victoria: Marco Juan, Carlos Sempere, Diego Rodríguez y Juan Carlos Anduix. Entre estos cinco jugadores parece que va a estar el podio final de la temporada, pero no hay que olvidar que otros cinco jugadores tienen opciones a alcanzar la segunda o tercera plaza, por lo que hasta el décimo clasificado está todavía en la lucha por la Orden de Mérito. En segunda categoría la victoria final va a ser un mano a mano entre Carlos Pastor, actual líder, y Ximo Sanz. Matemáticamente son los únicos que pueden ganar la Orden de Mérito, aunque otros 9 jugadores pueden todavía luchar por la segunda y tercera plaza, por lo que todo sigue estando muy abierto. Pastor sigue aprovechando su regularidad para mantener el liderato su segunda plaza empatado en Alenda le ha permitido consolidarse en la cabeza, ser el rival a batir y garantizarse una plaza en el podio final. Tras el BANCO MEDIOLANUM, descansamos el mes de agosto para encontrarnos en septiembre en La Galiana. Buen verano a todos y buenas vacaciones al que tenga. Informa: Club Golf Alcoy.